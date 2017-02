A Pinerolo per tifare il Varese

Varese - Bra 2-2

Il Varese è ancora in testa alla classifica, nonostante l’ennesima frenata sul terreno amico contro il Bra, al termine di una gara pirotecnica (2-2) condita da due errori dal dischetto di Rolando e Giovio.

I ragazzi di Baiano arriveranno quindi con i gradi della capolista (seppure in coabitazione) all’impegno di domenica prossima, 19 febbraio, a Pinerolo contro una squadra che ha appena imposto lo 0-0 al Cuneo.

Nella cittadina piemontese, Viscomi e compagni saranno nuovamente sostenuti dal pubblico di fede varesina: il Club Passione Biancorossa infatti ha organizzato come di consueto la trasferta in pullman per soci e non soci. La partenza del bus è prevista alle ore 9 dal piazzale dello stadio; l’iscrizione comprende sia il viaggio, sia il ristorante, sia il biglietto di ingresso allo stadio di Pinerolo. La quota è di 50 euro per i soci e di 60 per i non soci.

Per informazioni e iscrizioni sono a disposizione i dirigenti di Passione Biancorossa e cioè Antonella (338-2584390) e Isacco (348-3584201). Il termine per confermare l’adesione alla trasferta è fissato in giovedì 16 febbraio.