A scuola si fa lezione… di colazione

Una lezione… di colazione: è il progetto “Colazione a scuola”, promosso anche quest’anno a Cassano Magnago.

«Si tratta come ogni anno di puntare sull’educazione alimentare dei nostri studenti ponendo particolare accento sul pasto che spesso e volentieri trascuriamo o di cui sottovalutiamo la fondamentale importanza» spiegano l’amministratore di CMS Paolo Rolandi e il sindaco Nicola Poliseno.

«Vogliamo rendere consapevoli i ragazzi che consumare una buona, salutare e completa prima colazione è parte integrante di uno stile di vita corretto e che lo stesso ha importanti effetti positivi sulla salute psicofisica dello studente».

La CMS Spa, in collaborazione col Gruppo Fabbro e con il prezioso contributo della Tecnologa Alimentare e delle ottime cuoche , nelle mattinate del 22, 24 e 28 febbraio darà la possibilità a tutti gli studenti delle scuole cassanesi – circa 1900 alunni – non solo di consumare una buona e sana colazione, ma contemporaneamente di svolgere una vera e propria lezione di educazione alimentare.

Per l’occasione ogni scuola sarà fornita per tutti gli studenti di tovagliette graficamente personalizzate con consigli e ricette appositamente realizzate da CMS Spa. «Sottolineiamo che tutto ciò non comporterà alcun addebito per gli studenti e per le loro famiglie e che saranno coinvolti tutti gli studenti, non solo quelli iscritti al servizio mensa».