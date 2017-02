A spasso per la Valceresio con la camminata “sota l’Ursa”

Camminare

Tempo stabile e aria di primavera, il clima ideale per una bella camminata in Valceresio, come quella proposta dall’associazione giovanile Raptors di Besano.

Domenica 19 febbraio si terrà la 32° edizione della “Caminava sota l’Ursa”, una manifestazione podistica non competitiva per tutti, bambini, ragazzi e famiglie.

La partenza è fissata dalle 8.30 alle 9.30 all’Oratorio di Besano, con la possibilità di fare il percorso breve da 6 chilometri o quello completo da 15.

Si parte da Besano e si toccano Porto Ceresio, Cuasso e Piamo, con ritorno a Besano.

“Una domenica alternativa per stare insieme e divertirci”, dicono gli organizzatori, che invitano tutti a partecipare a quella che è la prima importante uscita pubblica della nuova associazione giovanile.

La manifestazione è non competitiva, ma valida per i concorsi: Fiasp “Piede alato”, Internazionale IVV e provinciale “La mia provincia”.