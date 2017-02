A Tradate l’assemblea provinciale del Pd

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Sabato 25 febbraio, alle ore 15 presso Villa Truffini, a Tradate, si terrà l’assemblea del Partito Democratico della Provincia di Varese. «Tutti gli iscritti del PD della Provincia di Varese sono invitati a partecipare – spiegano dalla direzione del partito cittadino -. Sarà l’occasione per confrontarsi sulla situazione politica, le prospettive del Partito Democratico e dell’Italia, dal governo nazionale fino alle amministrazioni locali».

«La scelta della Segreteria Provinciale PD di tenere questa importantissima Assemblea a Tradate in un momento particolarmente delicato, è il frutto di un’attenzione che il nostro partito, guidato in a livello provinciale dal Segretario Samuele Astuti, sta rivolgendo ai territori, e soprattutto a Tradate, che andrà al voto tra pochi mesi» afferma il Segretario del circolo di Tradate, Santi Raineri.

«Discuteremo della situazione politica nazionale, che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sulle realtà locali – prosegue Aureliano Gherbini, capogruppo PD in Consiglio Comunale -. Alle prossime elezioni amministrative di Tradate, che prevedono il ballottaggio, la sfida sarà tra il Centrosinistra civico, guidato da Laura Cavalotti e sostenuto dal PD, e un Centrodestra che non ha ancora ufficializzato il nome del suo candidato per evidenti difficoltà nel trovare una linea politica comune. Ben vengano i contributi di altre liste civiche e candidati indipendenti che serviranno a rendere il dibattito politico più ricco: l’ampia partecipazione in politica è sempre un bene e va valorizzata».