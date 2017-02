Abusava della figlia adolescente, arrestato

Immagini generiche

Alle prime ore del 2 febbraio il personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura della Custodia Cautelare in carcere a carico di un uomo straniero residente in provincia di Varese.

L’uomo che è stato tratto in arresto, nei pressi della propria abitazione alle prime ore del mattino, è accusato di violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti della figlia adolescente da quando la piccola aveva 5 anni.

La ragazza alcuni mesi fa, esasperata da anni di abusi, ha deciso di confidare tutto a un suo coetaneo il quale, tramite amicizie familiari con una psichiatra, è riuscito a farla mettere in contatto con personale specializzato in reati nei confronti dei minori della Squadra Mobile della Questura di Varese, con i quali la professionista aveva collaborato in passato come consulente. Gli investigatori, rassicurata la minore, hanno ascoltato il suo racconto dal quale sono emersi numerosi e reiterati abusi sessuali da parte del padre naturale, sin da quando aveva cinque anni.

Le indagini della Polizia di Stato, avviate a seguito delle dichiarazioni della ragazza e coordinate dal Pubblico Ministero Nicola Rossato, hanno consentito di acquisire importanti elementi a riscontro della veridicità e della gravità delle dichiarazioni della minore, ritenuti sufficienti dal Giudice per le Indagini Preliminari per emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere tempestivamente eseguita dagli operanti della Squadra Mobile, vista la gravità dei reati contestati. La ragazza è stata collocata in una Comunità protetta per minori poiché l’ambiente familiare non è risultato idoneo a supportarla nella sua determinazione di rivelare gli abusi subiti.