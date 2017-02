Armonia di flauti all’Accademia musicale

musica classica

Nuovo appuntamento musicale a Porto Ceresio. Oggi, domenica 26 febbraio, per la rassegna “I concerti dell’Accademia di musica” si esibisce il Como Academy Flute Ensemble, formato da Elisa Beccalli, Francesca Mancuso, Eljesa Collopeku, Chiara Caronti e dal maestro Lua Truffelli.

L’appuntamento è alle 17 al Centro studi Accademia di musica di Porto Ceresio (in via Mazzini 29). Il concerto è ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Molto interessante il programma proposto dall’Ensemble. Saranno seguiti il Concerto n. 3 Op. 10 “Il gardellino” di Antonio Vivaldi, l’Ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, il “Notturno per quattro flauti in re maggiore” di Karl Ditters von Dittersdorf, il quartetto Op. 60 per quattro flauti di Alexander Tcherepnin, la Danza ungherese n. 5 di Johannes Brahms e la Danza macabra di Camille Saint-Saens.

