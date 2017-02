Accoltellamento in centro a Como

incidente stradale castellanza notturno notte 118 ambulanza polizia

Aggressione ieri sera, giovedì 23 febbraio, in centro a Como poco prima delle 23. Un giovane di 27 anni è stato soccorso dal personale del 118.

Il ferito, un giovane residente nel comasco, è stato raggiunto da due coltellate che hanno colpito organi non vitali. È stato trasportato all’ospedale Sant’Anna dove i sanitari lo hanno operato. Non è in pericolo di vita.

Il ventisettenne ha detto di aver subito un’aggressione da parte di sconosciuti mentre si trovava in via Veneto, nei pressi dello stadio. Ha riportato anche alcune contusioni al volto. Sull’aggressione indaga la Polizia