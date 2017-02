Addio a Giovanni Ambrosetti, “aveva la montagna nel sangue”

Soccorso Alpino Lombardo in lutto per la prematura scomparsa dell'alpinista Giovanni Ambrosetti

“Aveva la montagna nel sangue”. Ci sono frasi che segnano. E quando vengono pensate e pronunciate da una comunità, suonano ancora più forti.

Questo è il ricordo ricorrente che nella mattinata di oggi, venerdì 10 febbraio, si è materializzato nei pensieri delle tante persone che conoscevano Giovanni Ambrosetti, alpinista, soccorritore, tecnico e uomo del fare per gli altri.

Se l’è portato via, ad un’età giovane, 53 anni, una malattia incurabile che ha lasciato tutti i componenti della grande famiglia del soccorso alpino senza parole.

Guida alpina, istruttore nazionale del CNSAS, è stato esempio del servizio e del soccorso. Per anni responsabile della scuola di soccorso alpino lombardo ha ricoperto il suolo di responsabile della base di elisoccorso Niguarda, e ha lavorato anche all’elisoccorso di Como.

Chi ha conosciuto Giovanni Ambrosetti lo descrive come una persona molto esigente e preparata, sempre sul pezzo, a tal punto da organizzare spesso dei ritrovi informali per testare con gli amici del Soccorso Alpino nuove tecniche, nodi, manovre; tutto con l’obiettivo di migliorare “il servizio”, cioè l’essenza di chi sceglie questa attività di volontariato.

Alpinista fortissimo, era in grado di percorrere una via sul Monte Bianco in una giornata e aveva partecipato a moltissime esercitazioni anche in provincia di Varese come quella sulla funivia di Monteviasco, anni fa.

Giovanni Ambrosetti era di Varese e a breve verrà resa nota la data dei funerali.