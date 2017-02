Addio vecchio Land Rover, arriva il nuovo mezzo della Protezione civile

Lozza - Protezione civile

Lo storico Land Rover bianco della Protezione civile di Lozza è andato in pensione. L’Amministrazione Comunale di Lozza ha infatti dotato il Gruppo di Protezione Civile di un nuovo automezzo in sostituzione del buon vecchio Land Rover vecchio ben 25 anni ed ormai fuori uso.

“La scelta – spiega il sindaco Giuseppe Licata – è derivata dalla valutazione dei costi di manutenzione sostenuti dal Comune negli ultimi anni per la riparazione dei guasti sempre più frequenti del vecchio automezzo, ma soprattutto è stato ritenuto importante fornire il Gruppo di Protezione Civile di un mezzo efficiente ed affidabile a beneficio della sicurezza dei cittadini e della crescita del Gruppo stesso che ormai da anni ha guadagnato sul campo la fiducia dei lozzesi e del coordinamento provinciale”.

Un ringraziamento da parte di tutti alla Concessionaria Crespi, situata proprio a Lozza, che in questa occasione ha dimostrato il proprio legame con il territorio offrendo al Comune il nuovo automezzo, un Volkswagen Amarok, ad un costo pressoché dimezzato.

“Il mezzo acquistato è un equipaggiamento fondamentale per il soccorso alla popolazione in situazioni di emergenza, come in passato accadute a Lozza specie in relazione ad eventi alluvionali ed importanti frane. Inoltre – conclude Licata – quale veicolo da lavoro verrà utilizzato dai volontari del Gruppo di Protezione Civile per le normali attività di prevenzione, controllo e manutenzione del territorio che effettuano periodicamente e da personale comunale per attività manutentive e di trasporto materiali”.