Affordable Art Fair la festa dell’arte contemporanea

Giunge alla settima edizione la fiera internazionale d'arte contemporanea a Superstudio Più di via Tortona. Anche Morotti Arte Contamporanea tra le oltre ottantacinque gallerie da tutto il mondo

Una vera e propria festa a suon di musica con il Dj set di Gommage Dj Team, birra a volontà con Warsteiner, artisti, galleristi, collezionisti, amanti dell’arte e curiosi. Si è aperta ieri a Superstudio Più di Via Tortona l’edizione numero sette di Affordable Art Fair, la fiera internazionale d’arte contemporanea dedicata all’arte accessibile, ovvero con opere di valore inferiore a 6.000 euro.

Galleria fotografica Affordable Art Fair 4 di 19

Pittura, fotografia, scultura, installazione la nuova arte contemporanea non ha limiti e, come ogni fiera che si rispetti, le proposte sono varie e molto differenti spaziando dalla ricerca più concettuale al figurativo, dall’uso di materiali sperimentali alla ceramica. Sotto il claim “Fall in Art” oltre ottantacinque gallerie italiane e straniere sono in mostra fino al 12 febbraio.

La vetrina più alternativa è Young Talents curata da Alessandro Ferraro, Gianpaolo Cacciattolo ed Elia Torchio con giovani artisti emergenti, spesso alla loro prima esperienza espositiva che diventa per loro una vera occasione di farsi conoscere, incontrare collezionisti e galleristi

Torna anche la piattaforma Art Sweet Art, da un’idea di Laura Caruso e Saverio Verini dedicata alle residenze d’artista in abitazioni private. Art Sweet Art propone infatti un tipo di collezionismo alternativo dove artista e committente si incontrano nello spazio domestico e collaborano insieme al progetto dell’opera d’arte.

Tra le gallerie espositive anche Morotti Arte Contemporanea di Daverio con uno stand incisivo ed efficace allestito con opere dell’artista americana Michelle Benoit, Ivan De Menis, Marco Ferri, Sara Frattini, Lorenzo Perrone, Lorenzo Taini e Sergio Vanni.

Affordable Art Fair

Superstudio Più, Via Tortona, 27 – Milano

Orari: Venerdì 10 e sabato 11 Febbraio ore 11.00 – 21.00, Domenica 12 Febbraio ore 11.00 – 20.00

Il sito