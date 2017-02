Affreschi e statue, i restauri nel centro di Castiglione

Palazzo del Cardinal Branda Castiglioni, Castiglione Olona, Lombardy, Italy

L’Amministrazione Comunale in sinergia con Aziende e privati cittadini ha promosso interventi concreti di recupero e di restauro di alcune opere d’arte, patrimonio storico artistico di grande pregio, site nel Centro Storico quattrocentesco di Castiglione Olona, luogo d’arte unico in Lombardia.

«L’Assessorato alla Cultura in primis ha aderito con entusiasmo ad ART BONUS, progetto del Ministero per i Beni Culturali finalizzato ad interventi di restauro su beni di proprietà comunale – spiegano dal Municipio -, e lo ha realizzato espletando l’iter burocratico necessario, mettendosi a disposizione con professionalità ed agendo da supporto ai vari mecenati che con il loro contributo economico hanno permesso il restauro, in questa prima fase attuativa, di interessanti opere poste sulla facciata dell’Antica Scolastica, oggi sede del Municipio.

Sono stati così restaurati il dipinto raffigurante la “Madonna con Bambino tra i Santi “(sec. XV), i medaglioni in affresco ed il busto in terracotta, ritratto del cardinale Branda Castiglioni fondatore della Scuola (sec. XVl) ed il portone d’ingresso al Municipio (sec. XlX)».

L’interesse di Aziende e privati ha permesso il recupero di altri manufatti presenti in Centro Storico quali la statua in pietra d’arenaria di Sant’Ambrogio (sec. XV) di proprietà parrocchiale, il portale d’ingresso all’ala nobiliare del Palazzo Branda Castiglioni (sec. XV) e quello dei Familiari del cardinale Branda (seconda metà del ‘400), l’affresco ottocentesco della piazzetta del Padre Eterno e lo stemma gentilizio della seconda metà del quattrocento dell’arciprete don Pietro Castiglioni.

«Il Comune di Castiglione Olona poi in collaborazione con una famiglia locale ha curato un intervento di riqualificazione risolutivo del degrado delle vie che conducono al Complesso Monumentale della Collegiata – proseguono dal Comune -. Questi restauri saranno presentati con una cerimonia privata sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15 nel salone della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni in Castiglione Olona alla presenza delle Autorità e dei restauratori che, con gli esperti di settore e gli Amministratori Comunali incontreranno e ringrazieranno i mecenati. Alle ore 16.30 inoltre è dato appuntamento a tutti i cittadini e agli interessati che vorranno partecipare alla visita guidata alle opere restaurate».