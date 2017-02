Agenti in borghese scovano tunisino che fa il portoghese

bus pullman mezzi pubblici trasporto pubblico locale

Martedì mattina come tanti altri a Varese. I bus che passano, la gente che sale e scende. Ma ecco che durante un controllo sul trasporto pubblico effettuato in via Morosini da agenti della Polizia locale in borghese a supporto dei controllori dell’azienda di trasporto di Varese, è stata fermata una persona sprovvista di biglietto dell’autobus e anche di documenti. Il ragazzo, di origini tunisine, è stato condotto al comando di Polizia locale e poi in Questura dove è emerso che si tratta di un ragazzo senza permesso di soggiorno in Italia e con diversi precedenti di reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale della Polizia di Stato accompagnerà ora il ragazzo tunisino al Centro di Identificazione ed Espulsione di Caltanissetta.

Il vicesindaco di Varese ha commentato con grande soddisfazione la brillante operazione. “L’azione di presidio del territorio da parte della Polizia locale prosegue – dichiara Daniele Zanzi, vicesindaco di Varese – in particolare nelle zone maggiormente segnalate dai cittadini. Si dimostra inoltre ancora una volta efficace l’azione di sinergia tra le Forze dell’ordine per rendere più sicura la nostra città”.