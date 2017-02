Aiutate un danese sotto il sole

Potrebbe far sorridere l’immagine di una schiera di uomini e donne rossi come peperoni, scottati dal nostro solleone. Ma c’è poco da ridere.

Il messaggio social lanciato da ‘Help a dane‘ (‘Aiuta un danese’) è molto serio ed è rivolto dalla Danimarca all’Italia e ad altri quattro paesi in cui i danesi trascorrono le vacanze: “La Danimarca ha bisogno di voi”, si afferma nel video: “il sole forte danneggia la nostra pelle delicata e ogni giorno un danese muore di cancro”. Si parla quindi di melanoma, un problema serio anche per gli italiani, in realtà.

Per ridurre il rischio quindi si chiede di ricordare agli amici danesi in vacanza di stare all’ombra, di usare i cappellini e di spalmarsi la crema solare. Ci manderanno “a quel paese” se porgiamo loro un po’ della nostra crema? Chi può dirlo: magari nasce una bella amicizia.