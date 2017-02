Aiuti per le imprese, anche Maroni al convegno di Ville Ponti

ville ponti generica varie

Regione Lombardia mette a disposizione importanti risorse economiche per interventi a favore del sistema imprenditoriale: start up; interventi strutturali, di digitalizzazione e acquisto macchinari; sostegno del turismo; sviluppo sui mercati esteri; attrazione investimenti; sostegno al credito.

Nel convegno che si terrà giovedì 23 febbraio al Centro Congressi “Ville Ponti”, con inizio alle ore 10, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Albertini, quello di Regione Lombardia Roberto Maroni e l’assessore allo Sviluppo Economico Mauro Parolini interverranno per presentare le nuove iniziative di sviluppo integrato messe in campo per consolidare i segnali di crescita e la loro evoluzione.

In particolare, con la legge regionale “Manifattura 4.0” ci sono 580 milioni di euro per sostenere questa logica di sviluppo integrato: oltre al piano di sostegno delle start up, stanno per aprirsi i progetti “Al Via”, con 300 milioni in favore delle imprese per interventi strutturali legati sia alla digitalizzazione che all’acquisto di macchinari, e “Finanza ed E-Commerce”, per sviluppare l’orientamento delle pmi lombarde verso i mercati esteri.

Sarà inoltre avviata l’iniziativa “AttrACT” per l’attrazione di investimenti. Non mancheranno poi contributi a fondo perduto di 35 milioni di euro a sostegno del turismo. Accanto a queste iniziative, vi sono quelle di sostegno al credito, come “Credito Adesso” che ha permesso di finanziare oltre 1500 imprese lombarde per più di 350 milioni di euro. Tutte iniziative che verranno illustrate durante l’incontro alle Ville Ponti.

La partecipazione per le imprese è gratuita, ma occorre iscriversi online dal sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari / Innovazione”.