Al Chiostro per un weekend da leggenda

Davvero speciale il secondo appuntamento culturale sulla “fiaba”, al Chiostro di Voltorre nell’ambito della mostra-evento su Pinocchio.

SABATO TEATRO - Il prossimo 4 febbraio alle ore 15.30. Nella splendida Sala Ephimera andranno letteralmente in scena i fantasiosi abitanti delle leggende dei fratelli Grimm: spiriti della terra, dell’aria, dell’acqua, del fuoco e della natura.

A presentarli, Erika Dal Zotto, autrice della traduzione dal tedesco di 51 leggende (Deutsche Sagen) dei Fratelli Grimm.

I racconti sono confluiti nel 2015 in un volume edito da Macchione Editore con il titolo di “Gnomi , Draghi, Giganti… e altre storie da brivido”, a cura di Chiara Zangarini e con illustrazioni di Franco Mora.

Saranno gli attori di “Connessioni Teatro”, attraverso un reading, a dare voce ai misteriosi – e a volte inquietanti – abitanti delle montagne e dei boschi, tra cui coboldi, nani, tritoni e ninfe, donne serpente, spiriti silvestri e spiriti cacciatori. L’opera tradotta da Erika Dal Zotto era stata presentata alla manifestazione “LombardiaCheScrive” che all’Expo, Pianeta Lombardia, premiava i giovani scrittori emergenti della nostra Regione.

Ideale per famiglie, educatrici ed insegnanti

DOMENICA APERTURA ALLE FAMIGLIE – In due domeniche sono venuti a trovarci più di 80 amici piccoli e grandi.

Hanno visitato la mostra e poi hanno realizzato copertine e pagine interne del loro personale libro di Pinocchio.

«Anche il 5 febbraio vi diamo la possibilità di continuare la realizzazione del vostro libro o di iniziare da zero sapendo che vi porterete a casa un lavoro completo. L’iniziativa è in collaborazione con Speedy Creativa», dicono gli organizzatori.

I turni sono 2 e pomeridiani:

1° turno : dalle ore 14.30 alle ore 16.30

2° turno : dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti ( max 30 ​per turno) alla mail remida.varese@gmail.com indicando il turno scelto, il numero e l’età dei bimbi e degli adulti partecipanti.

Contributo di € 5 a bambino e ad adulto + € 10 di iscrizione annuale all’Associazione Altrementi per ogni adulto. Entrata gratuita per i bimbi sotto i 2 anni.