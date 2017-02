Al cinema per “viaggiare”, sei appuntamenti all’Incontro

cinema film pellicole locandine

Un nuovo appuntamento da segnare in agenda per cinefili e non è previsto per i prossimi lunedì, alle ore 21,00: dal 27 febbraio il Cinema Incontro di Besnate è pronto a riproporre il cineforum. Sin dal 2003 la rassegna besnatese, con la propria offerta culturale di film commentati, si prefigge di stimolare le riflessioni ed il dialogo degli spettatori attorno a tematiche inerenti la persona, le sue emozioni ed il suo rapporto con la società.

L’edizione 2017, intitolata “In Viaggio. La strada, lo sguardo, la meta”, è composta da un ciclo di sei film legati dal filo conduttore del viaggio. Ogni opera mette in scena il percorso del protagonista, interpellato da uno sguardo altro a ridefinire sé stesso ed i propri valori.

Ecco la programmazione:

27/02 SULLY: regia di Clint Easwood, con Tom Hanks e Aaron Eckhart. Candidato al premio Oscar 2017 per il miglior montaggio del suono.

06/03 CAPTAIN FANTASTIC: regia di Matt Ross, con Viggo Mortensen. Premio per la miglior regia nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2016, premio BNL del pubblico per il miglior film alla Festa del Cinema di Roma 2016 e candidato all’Oscar 2017 per il miglior attore protagonista

13/03 ROOM: regia di Lenny Abrahamson, con Brie Larson. Premio Oscar 2016 per la miglior attrice protagonista, Golden Globe 2016 per la miglior attrice protagonista e premio per il film preferito dal pubblico al Toronto International Film Festival 2015.

20/03 SING STREET: regia di John Carney, con Ferdia Walsh-Peelo.

27/03 LION: regia di Garth Davis, con Dav Patel e Nicole Kidman. Candidato al premio Oscar 2017 per il miglior film, il miglior attore non protagonista, la miglior attrice non protagonista, la miglior sceneggiatura non originale, la miglior fotografia e la migliore colonna sonora.

03/04 PATERSON: regia di Jim Jarmush, con Adam Driver.

La cura della conduzione sarà affidata ad una pluralità di voci, che esprimeranno differenti punti di vista. Tra queste, sarà sempre presente la figura dello psicoterapeuta. La rassegna avrà inoltre l’onore di contare sulla prestigiosa partecipazione di Alberto Pellai, medico, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano e psicoterapeuta dell’età evolutiva, il quale si alternerà nel commento con Daniela Ciorciaro, psicologa psicoterapeuta. Accanto a loro: Giuseppe Blumetti, Assessore alla Cultura del Comune di Besnate, Don Gianluca Bernardini, referente della Diocesi di Milano per il cinema ed il teatro, presidente dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema di Milano (A.C.E.C) e direttore della rivista dell’Associazione “SdC”, e Marco Parravicini, insegnante.

Tutte le informazioni sull’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Besnate, A.C.E.C Milano. e Pro Loco Besnate, sono facilmente consultabili al sito www.cinemaincontro.com, con possibilità di acquistare online e senza costi aggiuntivi il biglietto ordinario al prezzo di 6,50 Euro, oppure l’abbonamento per l’intero ciclo di sei film al prezzo speciale di 24,00 Euro. Si consiglia agli spettatori privi di abbonamento, o intenzionati ad acquistare il biglietto al cinema, di recarsi in cassa un’ora prima della proiezione.