Al cinema torna la “banda di ricercatori”

cinema film pellicole locandine

A United Kingdom, al cinema da giovedì 2 febbraio, racconta una storia che ha cambiato il mondo, con il dolce volto di Rosamund Pike. 1947: il principe del Botswana Seretse Khama sposa un’impiegata inglese, Ruth Williams. In pieno apartheid, si tratta di un matrimonio che desta scandalo e diventerà addirittura un caso diplomatico, tanto da costringere i due coniugi all’esilio.

“Smetto quando voglio 2 – Masterclass” uscirà al cinema il prossimo 2 febbraio. Dopo il primo episodio, quando Pietro Zinni e la sua banda di ricercatori aveva sfidato la legge realizzando una droga sintetica perfettamente legale, ora sono proprio i tutori dell’ordine a chiedere l’aiuto di questi delinquenti sui generis. Un ispettore di polizia li assolderà infatti con la missione di fermare il traffico di smart drugs. Con l’aiuto di nuovi alleati, cervelli in fuga che rientreranno in Italia per l’occasione, Pietro e i suoi amici vivranno situazioni tragicomiche…

“Sleepless – Il giustiziere”, remake del film francese Nuit Blanche, arriverà nelle sale italiane il prossimo 2 febbraio. Jamie Foxx è Vincent Downs, agente della polizia di Las Vegas sotto copertura, che si ritrova suo malgrado coinvolto nella scomparsa di una importante partita di droga. Inevitabilmente un boss della malavita locale, irritato per l’accaduto, ordinerà il rapimento del figlio adolescente di Downs, in attesa di ricevere la droga rubata.