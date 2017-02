Al cinema torna Trainspotting

cinema film pellicole locandine

Nathalie Portman veste i panni di un’icona di stile in Jackie, al cinema da giovedì 23 febbraio. Jacqueline Kennedy divenne First Lady all’età di 34 anni. Elegante e sempre controllata, si impose subito come modello da seguire in fatto di moda e cultura. In seguito all’attentato di Dallas, in cui il marito John F. Kennedy perse la vita, Jackie dovette far ritorno a casa e affrontare la settimana peggiore della sua vita, che definì per sempre l’incisività della sua figura nella memoria collettiva.

20 anni dopo il primo film, il prossimo 23 febbraio torna al cinema Trainspotting 2. Mark Renton (Ewan McGregor) torna dagli amici di sempre: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller), e Begbie (Robert Carlyle), insieme ai quali conoscerà nuove emozioni prepotenti che sconvolgeranno il suo mondo, di nuovo.

Beata ignoranza è una commedia italiana, al cinema dal 23 febbraio.

Marco Giallini ed Alessandro Gassman sono due professori di liceo, divisi sulla tematica dell’importanza attribuita ai social network nella società odierna. Il primo è «all’antica», mentre il secondo è perfettamente a proprio agio con i contenuti del web. Per dirimere la questione, i due decideranno di scambiarsi le vite.