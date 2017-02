Al Circolo per festeggiare la vittoria di “Occidentali’s Karma”

E’ in programma per mercoledì sera (22 febbraio) la festa per Fabio Ilacqua. L’autore varesino che con il suo brano, Occidentali’s Karma, ha portato Francesco Gabbani alla vittoria del festival di Sanremo, mercoledì sarà festeggiato dagli amici di sempre.

(Le immagini della festa dello scorso anno)

Fabio Ilcqua infatti, vive e lavora a Varese ed è un affezionato cliente del Circolo di Casbeno, «faremo un brindisi, niente di più. Ilacqua ci ha chiesto di fare una cosa semplice» spiega Marcellini del circolo. All’appuntamento è stato invitato anche Luca Chiaravalli, professionista di Gallarate, arrangiatore e produttore della canzone di Gabbani e il sindaco Davide Galimberti.

Francesco Gabbani è stato invitato ma gli organizzatori spiegano che la sua presenza non è prevista. L’appuntamento è dalle 21, «sarà una bella occasione per divertirci e fare una bella bevuta insieme». Anche lo scorso anno Fabio e Luca avevano festeggiato la vittoria, il primo posto nella sezione Nuove Proposte con Gabbani, al circolo.