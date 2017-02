La cooperativa del Circolone di Legnano alza la voce contro la decisione dell’amministrazione comunale che ha limitato la possibilità di svolgere i concerti sullo storico palco di via san Bernardino.

Una scelta che la coop non esita a definire “un bavaglio” ed un “grave torto alla realtà cooperativa ed al variegato mondo dei giovani ed artisti che da anni la frequentano e la fanno vivere”.

Lo spiega in un comunicato stampa con il quale annuncia una serata, sabato 18 febbraio, dal titolo inequivocabile: “Un palco aperto contro il bavaglio”.

«Si sta impedendo di lavorare non solo ad una piccola impresa dello spettacolo unica nel suo genere, qual’è il Circolone – spiegano gli organizzatori della serata di protesta -, ma anche a molti giovani artisti e band che rischiano di perdere uno storico punto di riferimento, un “palco” dove verificare il rapporto con il pubblico e scoprire se la loro passione, il loro progetto, possono avere un futuro».

Il Circolone, da quasi 30 anni, offrendo il proprio palco a giovani artisti costituisce a Legnano un’esperienza unica sul territorio. La travagliata vicenda che ha portato all’attuale epilogo coinvolge una battaglia combattuta a colpi di rilevamenti dei decibel in seguito alle proteste del vicinato.

Ma alla ricostruzione dei fatti il Circolone non ci sta: «Far passare tutto ciò nel silenzio, sarebbe come fare un torto ai tanti che, giovani o giovanissimi, sul palco del Circolone hanno avuto conferma della qualità del loro lavoro (…..da Bisio a Max Pisu, da Elio e le Storie Tese ai legnanesi Finley e tanti altri….). Abbiamo deciso di organizzare questa serata per ribadire agli Amministratori di questa città che il Circolone non è solo un bar o una trattoria qualsiasi, ma un soggetto particolare, un mix aggregativo e una cooperativa sociale che da decenni – per altro integrando i vuoti delle amministrazioni – contribuisce a fare di Legnano una “città viva” e non una triste città dormitorio».