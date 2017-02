“Al di qua”, il nuovo Quarto Stato sullo schermo

Filosofarti 2017

Giovedí 23 febbraio, all’interno di Filosofarti (vedi qui il programma del festival), il cineforum del Teatro delle Arti propone una serata dedicata al film “Al di qua”, documentario di Corrado Franco. Una serata – e non una semplice proiezione – perché sarà presente anche il regista.

Ci siamo “noi”, al di qua. E in un invisibile aldilà vivono “loro”, i senzatetto, una società parallela sempre più numerosa e priva di diritti, ma, spesso, ricca di umanità. Il regista Corrado Franco ci porta nella quotidianità dei senzatetto torinesi, che in questi film interpretano se stessi mettendo in scena una vita più accidentata, intensa e drammatica di qualsiasi fiction, e un’emergenza sociale che la crisi degli ultimi anni ha ulteriormente acuito.

Le voci di chi è caduto nella povertà vengono proposte in un intenso bianco e nero, il racconto – con un’unica licenza all’immaginario – culmina nella scena potente in cui il gruppo di senzatetto avanza come un nuovo Quarto Stato.

Introduce il critico cinematografico Angelo Croci. Ingresso: 7€ – 5€ ridotto