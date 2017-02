Al Duse con “B&B”, lo spettacolo scritto da un besozzese

Tempo libero generica

Sabato 25 febbraio alle ore 21, al Teatro Duse di Besozzo, quarto appuntamento della ricca e varia stagione teatrale 2017, promossa dal Comune di Besozzo.

Il palcoscenico del Teatro Duse ospiterà la commedia “B&B”, scritta e diretta dal besozzese Matteo Tibiletti, che segna il debutto per la compagnia teatrale “Girodivite”.

La neonata compagnia prende il nome dall’omonimo romanzo di Henry James e intende toccare, proprio con questo spettacolo, molti temi legati all’attualità: su tutti l’ambiguità insita nell’essere umano e la violenza contro le donne.

In scena Bernie e Bianca sono sorelle dal passato tormentato e violento: l’una perseguitata dall’ex marito, l’altra reduce da abusi fisici e psicologici. Da sole gestiscono un modesto bed & breakfast ereditato dai genitori nei pressi di un’anonima località di mare. Un giorno irrompe nella loro vita Stefano, un uomo affascinante e molto invadente. Tutto scivola ancor più nel grottesco al sopraggiungere del fratello di Stefano, Teddy: un uomo in stato vegetativo, ridotto su di una sedia a rotelle dopo un brutto incidente stradale. Le esistenze di quattro personaggi ai margini della società si incrociano creando una strana miscela di emozioni che viaggiano costantemente sul filo dell’assurdo e del thriller psicologico. In un crescendo comico e grottesco emergerà un quadro completo di un’umanità complessa e indecifrabile, all’interno della quale nulla è realmente come sembra.

In scena: Emanuela Legno, Lia Locatelli, Fabrizio Valezano e Matteo Tibiletti. Le scene sono curate da Sara Cremona. Musiche originali composte ed arrangiate da Jean-François Rosè Yapi, tecnica Ciro Tomaiuoli e Martina Caletti. Per le tematiche trattate lo spettacolo è più adatto ad un pubblico sopra i 14 anni.

Biglietto € 10. Le prenotazioni si effettuano presso Musical Box via XXV Aprile, 58 Besozzo tel. 0332 770479 www.teatrodusedibesozzo.com FB Teatro Duse Besozzo