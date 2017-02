Al lume di candela nell’ex colonia elioterapica

Foto varie

Verranno presentati i progetti in corso per il risparmio energetico, ci sarà tempo per parlare e chiacchierare, ma soprattutto per gustarsi una cena al lume di candela venerdì prossimo, 24 febbraio.

Il tutto nella suggestiva cornice di un’originale struttura d’epoca che come una nave entra nel lago. Qui in paese la chiamano “la bislunga” ma l’ex colonia elioterapica di Germignaga sarà davvero al centro dell’iniziativa legata al risparmio energetico dell’Alto Varesotto nel contesto di “Mi illumino di meno”, l’iniziativa lanciata dal programma radiofonico Caterpillar che da anni batte su questo tasto.

Il menù? Ognuno porta qualcosa e dalle 18.30 si potrà apparecchiare tutti assieme ascoltando la radio.

Seguirà alle 20.00 la cena condivisa: il tutto si svolgerà con un accompagnamento musicale unplugged (cioè scollegato da fonti energetiche).

Durante la serata verranno presentate le azioni di “conversione ecologica” del comune di Germignaga e il progetto Equostop per la mobilità sostenibile di Terredilago. Seguirà la progettazione del progetto Green school da parte degli alunni della scuola secondaria di Germignaga.

Info sulla pagina facebook di Germignaga