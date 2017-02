Al teatro del Popolo torna il festival “Spirto gentil”

Teatro del Popolo

Torna per la settima edizione “Spirto Gentil – L’avventura dell’ascolto”, il Festival di musica classica del Teatro del Popolo di Gallarate. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 16 febbraio, ore 20.30, con il duo chitarristico con Fabiola Miglietti e Davide Moneta. Eeguiranno musiche di Mario Castelnuovo Tedesco, Domenico Scarlatti.

A seguire: flauto (Ginevra Petrucci) e pianoforte (Francesco Pasqualotto) con musiche di L. van Beethoven, C. Frank, S. Prokofiev.

Secondo appuntamento al Festival “ Spirto gentil”, con 4 musicisti protagonisti della serata al Teatro del popolo. A iniziare alle 20.30 con le loro chitarre due giovani talenti, Fabiola Miglietti e Davide Moneta, Distintisi in diversi concorsi nazionali e internazionali (in particolare nella primavera del 2016 hanno ottenuto il primo premio assoluto al XIII Concorso Internazionale “Mercatali” di Gorizia e al Concorso chitarristico Internazionale “Omaggio a Niccolò Paganini” di Parma (ottenendo il punteggio di 100/100) eseguiranno un programma chitarristico con musiche di Castelnuovo, Tedesco e Scarlatti.

A seguire Francesco Pasqualotto (che del festival è anche direttore artistico) al piano con Ginevra Petrucci al flauto. La flautista romana è descritta dalla stampa italiana come “uno dei più interessanti talenti della nuova generazione” e lodata dalla rivista americana The Flutist Quarterly per il suo “bel fraseggio, brillante virtuosismo e legato degno di un grande cantante”, Il programma presenta musiche di Beethoven, (tema e variazioni op. 107 n° 7) e due sonate di Franck e di Prokofiev.

Prossimo appuntamento sabato 18 febbraio ore 21.00 “All’origine di Spirto Gentil: omaggio a don Giussani”. Una serata speciale, tra parole, musica ed immagini, per rievocare l’origine della genialità di don Luigi Giussani. Testi di: Giussani, Leopardi, Guardini, Ratzinger, Savorana, Corti. Musiche di: Donizetti, Beethoven, Chopin (alcune eseguite dal vivo). Studi e ricerche su Romano Giardini e Gaetano Corti a cura Monica Zappa Scholz e don Antonio de Paolis.

TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO PRESSO IL TEATRO DEL POPOLO

VIA PALESTRO, 5 – GALLARATE

CON INGRESSO LIBERO

Centro Culturale Tommaso Moro – Vicolo del Prestino, 2 – 21013 Gallarate (VA)

cctmg@libero.it – www.cctmg.it