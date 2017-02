Al Teatro San Teodoro l’aperitivo è in inglese

Tempo libero generica

Domenica 26 febbraio torna in scena al Teatro San Teodoro di Cantù alle 19.00 Hangover, l’aperitivo in Inglese. Dalle 19.00 in avanti sarà possibile conversare con gli altri avventori e partecipare ad un piccolo gioco con il nostro tutor madrelingua Alex. Tema della serata il cibo e le bevande, ovviamente spaziando in quelle di tutto il Commonwealth.

Gli organizzatori dichiarano: “Dopo un buon drink l’inglese, lo sappiamo tutti, si parla meglio! Ecco allora l’aperitivo che allenerà your English accent nel modo più divertente. Che siate principianti o esperti parlatori, il teacher madrelingua Alexander Bygate vi aspetta per una serata di chiacchiere in lingua, suggerendo parole e modi di dire da usare nelle vostre conversazioni e sarà a disposizione per sciogliere tutti i vostri dubbi in materia!”

La serata è a ingresso gratuito e la prima consumazione al bar costa € 5,00;

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1853197628302503/

Il Teatro San Teodoro si trova in via Corbetta 7 a Cantù, CO.