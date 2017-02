Al via i corsi gratuiri per superare il “Digital Divide”

Foto varie

Il GIVIS Gruppo Indipendente per l’Inclusione Sociale, nel suo programma di lotta al Digital Divide, istituisce, anche quest’anno, il primo di una serie di corsi base di informatica, indirizzati alle fasce deboli della società saronnese: disoccupati, pensionati, casalinghe.

I corsi, della durata di 18 ore ciascuno, avranno come tema: Uso del computer (sistema operativo) con 3 lezioni: 6 ore; Uso del processore di testi (MS Word) con 3 lezioni: 6 ore; Uso della posta elettronica (GMAIL) con 3 lezioni: 6 ore.

I corsi, a numero chiuso, sono riservati a 6 partecipanti per volta e si terranno tutti i giovedì dalle ore 18 alle ore 20. La preiscrizione è obbligatoria e va effettuata esclusivamente telefonando al numero di telefono: 329 6903 597. Presso il GIVIS è funzionante lo sportello legale per i migranti, aperto tutti i lunedì, dalle ore 18 alle ore 20 e sono attivi i corsi di italiano per immigrati.