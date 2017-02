Al via la prima edizione del Carnevale Viggiutese

foto generiche carnevale

La Proloco di Viggiù organizza quest’anno la prima edizione del Carnevale Viggiutese con la sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici.

La manifestazione si svolgerà sabato 25 febbraio: il ritrovo per la sfilata è fissato per le 13 al parcheggio My Coffee di Baraggia di Viggiù, da dove si partirà alle 14.

Sempre sabato 25 febbraio, all’interno dell’ostello dei Giardini Pubblici di Viggiù, grande festa serale di Carnevale con ballo, musica ed animazione dalle 21 alle 2

Coloro che volessero partecipare alla sfilata con un carro e un gruppo organizzato sono invitati a leggere il regolamento disponibile presso gli uffici comunali, sul sito del Comune di Viggiù e sulla pagina Facebook della Proloco, compilare il modulo di adesione e consegnarlo o spedirlo (email o messaggio privato) entro il 17 febbraio 2017 a Comune di Viggiù, 21059 Viggiù o via email prolocodiviggiu@comune.viggiu.va.it (per informazioni tel. 348 0141700).

La Proloco invita i gruppi partecipanti a farsi accompagnare da un sonoro (musica) e ricorda che ai carri e ai gruppi (con minimo di 10 persone) verrà riconosciuto un contributo.