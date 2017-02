Alla Galleria Moregola arriva la mostra “Una questione di numeri”

busto arsizio

La galleria Cristina Moregola inaugura domenica 19 febbraio alle ore 18.00 la mostra di Alfredo Casali “Una questione di numeri”. L’evento è inserito nell’ambito della XIII edizione di Filosofarti, un festival di filosofia e d’arte che si svolge nelle città di Gallarate e Busto Arsizio, la cui specificità va ricercata nell’intento di coniugare la riflessione filosofica con le arti; teatro, cinema, musica e danza, scrittura e arti figurative si confrontano ogni anno su un tema differente. “Pandora. Nuovi vizi nuove virtù” è il titolo della nuova edizione di Filosafarti.

Ad essere presentate in mostra una selezione di opere appartenenti al ciclo pittorico delle “Lavagne” realizzate da Alfredo Casali dal 2011 ad oggi e alcune prime opere dello stesso tema risalenti alla fine degli anni ’80.

Mai esposto finora il ciclo delle “Lavagne” sposta l’attenzione dagli oggetti raffigurati in pittura al linguaggio che li definisce e sottolinea che, come sosteneva Michel Foucault,” il rapporto da linguaggio a pittura è un rapporto infinito. Essi sono irriducibili l’uno all’altra: vanamente si cercherà di dire ciò che si vede; ciò che si vede non sta mai in ciò che si dice”. Il gioco della rappresentazione che Casali mette in atto nelle “Lavagne” consiste proprio nel sostituire agli oggetti della raffigurazione il linguaggio.

Sulla superficie pittorica nera che sembra ancora trattenere le cancellature biancastre l’artista costruisce un sistema di segni presi a prestito dai diversi campi del sapere; equazioni, tabelle, formule matematiche entrano in dialogo con reminiscenze letterarie, riflessioni filosofiche, domande senza risposte, affermazioni sullo stato dell’arte e vanno a definire una sorta di sistema filosofico – pittorico.

Particolarmente significativa dunque la partecipazione, nell’ambito di un Festival filosofico che promuove e sostiene la pluralità dei linguaggi, di un artista che, come Alfredo Casali, si muove tra i diversi campi del sapere giungendo ad una sintesi pittorica e, nel contempo poetica, ricca di sapienti suggestioni. In occasione della mostra sarà pubblicato un catalogo edito dalla casa editrice Arnaud con testi critici di Massimo Ferrari e Michele Tavola.