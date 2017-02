Alla Marna il carnevale per grandi e piccini

Carnevale Gallaratese

E’ arrivato il momento della festa più attesa da tutti, grandi e piccini. L’appuntamento con il Carnevale sestese è per giovedì 2 marzo, dalle 22 alla Marna dove si terrà la premiazione della maschera più originale. In palio un weekend per 2 persone in una città europea. Durante la serata ci sarà l’animazione della band “Doctor Beat” con musica per tutti i gusti, a seguire “Cenci Dj & Co”.

Per i più piccoli invece, l’appuntamento alla Marna è per sabato 4 marzo alle 14 e 30, spite d’eccezione Willy Wonka Magic and bubble show. Alle 21 “Gran Galà di Carnevale” con il live di Davide Mauri.