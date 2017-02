Alla Pedotti “m’illumino di meno”.. parlando in francese

luvinate scuola

Dal 20 al 27 febbraio tredici alunni del liceo classico Cairoli di Varese avvieranno gli alunni della primaria Pedotti di Luvinate alla cultura francese, insegnando loro una terminologia di base, utile in contesti di tipo comunicativo. I bimbi impareranno l’alfabeto, i numeri, i colori, gli animali e i loro ambienti, conoscendo piatti tipici della cucina francese.

In occasione dell’edizione 2017 di “M’illumino di meno”, venerdì 24 il francese verrà utilizzato soprattutto per le attività di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, uno dei temi prescelti per quest’anno. i ragazzi condivideranno esperienze ed elaborati prodotti in collaborazione con i liceali, proprio in merito allo spreco alimentare.