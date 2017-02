Alla scoperta dell’Islanda, terra di ghiaccio e di fuoco

Islanda, terra di ghiaccio e di fuoco: se ne parla al Cai con un appuntamento qualificato dalla presenza di Paolo Testa, speleologo e Istruttore nazionale di speleologia dei CAI.

“Non solo una spedizione speleo vulcanologica per scoprire e studiare le cavità laviche e la loro genesi, ma anche un’avventura per conoscere una terra ancora in evoluzione”.

Appuntamento giovedì 23 febbraio alle 21, alla sede CAI Gallarate di via Olona 37.

Organizzano CAI Gallarate e Gruppo Grotte Gallarate.