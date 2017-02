All’Apollonio con “Il più brutto weekend della nostra vita”

“Il più brutto weekend della nostra vita”, che andrà in scena al Teatro Apollonio di Varese sabato 18 febbraio alle 21, è una commedia scritta dal canadese Norman Foster, in cui si incrociano le vicende di due coppie, i cui i conviventi non si sopportano vicendevolmente.

La commedia di Foster è, in origine, molto più lunga di quella riadattata e presentata qui per il pubblico italiano. Gli attori, sono volti noti della televisione: Maurizio Micheli (giunto al successo nella trasmissione a Tutto Gag), Roberto Salerno (ex Gatti dei Vicolo miracoli), Benedicta Boccoli, Antonella Elia (Bulli e Pupe, Pressing).

Micheli, che in questa commedia è insieme regista ed attore, dice di quest’opera che tratta delle: “Difficoltà ed impossibilità della convivenza felice. I rapporti interpersonali sono atroci: partono bene, con l’amore, e poi, dopo un po’, diventano un’altra cosa”.

Nella commedia che andrà in scena, prosegue Micheli, “l’odio può essere fonti di risate. L’odio di queste due coppie provoca risate. Abbiamo visto che, con pubblici diversi, le persone si divertono”.