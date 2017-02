Allarme a Lavena Ponte Tresa, si cerca una persona in acqua

(immagine d’archivio)

Sono scattate nella tarda mattinata di oggi le ricerche per una persona dispersa a Lavena Ponte Tresa.

Secondo le prime infornazioni si tratterebbe di una persona che ha lasciato nella sua abitazione messaggi preoccupanti che hanno fatto scattare l’allarme dei familiari.

Sul lungolago sono già in attività i Vigili del fuoco per coordinare le ricerche con un gommone. In arrivo anche i sommozzatori da Milano.

Sul posto anche i Carabinieri di Lavena Ponte Tresa.

(seguono aggiornamenti)