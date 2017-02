All’Auditorium il grande Wilde con “Audizioni per u marito ideale”

Foto varie

All’Auditorium di Maccagno questa sera arriva (Audizioni per) Un marito ideale, commedia di Oscar Wilde su elaborazione teatrale di Franco Di Leo

“Un marito ideale” (An Ideal Husband) è una commedia in quattro atti di Oscar Wilde. Rappresentata per la prima volta il 3 gennaio 1895, precede di un mese e mezzo il debutto di un altro suo celebre lavoro, “L’importanza di chiamarsi Ernesto” (The Importance of Being Earnest).

Se “L’importanza di chiamarsi Ernesto” è forse la commedia più conosciuta di Wilde, “Un marito ideale” è sicuramente il suo testo migliore, quello in cui riesce a unire in maniera mirabile la serietà dei temi di fondo con la leggerezza della scrittura. Tema centrale è il legame tra politica e compromessi o, in altri termini, il conflitto di interessi tra bene pubblico e affari privati, un tema ancora scottante e attuale che Wilde affronta indagando in parallelo anche sul versante familiare: come deve essere un marito per essere ideale? Privo di debolezze? Incorruttibile? Pronto a sacrificarsi per non scendere a compromessi?

Sir Robert Chiltern è, o dovrebbe essere, il marito ideale che la moglie Gertrude desidera, ma qualcosa nel suo passato rischia di compromettere questa sua immagine. Il suo futuro è messo alla prova dal fascino e dal potere di seduzione della signora Cheveley, una donna fredda e senza scrupoli. A ristabilire l’equilibrio sarà Lord Arthur Goring, uno scoperto autoritratto dello stesso Wilde, in apparenza un personaggio frivolo e superficiale, ma in realtà dotato di un animo sensibile e di un profondo senso della giustizia.

Nell’adattamento proposto dal Teatro della Voce, intitolato “(Audizioni per) Un marito ideale”, la commedia è stata riscritta per due soli protagonisti, un attore e un’attrice convocati per un’audizione relativa a un allestimento del lavoro di Wilde. La rivisitazione mantiene il rigore del testo originale, caustico e tagliente, in un contesto particolare che costituisce un formidabile banco di prova per i protagonisti.

Interpreti: Davide Gagliardi, Jasmine Morandi e Silvia Sartorio

Adattamento e regia: Franco Di Leo

Musiche originali: Roberto Ludergnani

Durata: novanta minuti (atto unico)

Auditorium di Maccagno via Valsecchi 23

Maccagno con Pino e Veddasca

18 febbraio 2017, ore 21.00

www.teatrodellavoce.com/il-cartellone/audizioni-per-un-marito-ideale/