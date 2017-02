Alptransit, dove e quando iniziano i lavori

Il progetto del sottopasso

Inizieranno nel maggio del 2018 i lavori per la realizzazione di un sottopassaggio di 7 metri che collegherà Via Varese a Via Cerutti. Un progetto di cui si discute da diverso tempo e che è necessario in vista della messa in funzione dell’Alptransit, la linea ferroviaria che collega i porti di Rotterdam e Genova, attraversando anche diversi comuni della nostra provincia.

Galleria fotografica Alptransit, Laveno Mombello: il sottopasso 4 di 8

Come altri comuni, anche Laveno Mombello è stato chiamato a lavorare sul problema dell’intersezione tra strada e linea ferrata. Ovvero, eliminare i passaggi a livello in vista dell’arrivo dei lunghi treni merci che s’immetteranno dalla Svizzera con alta frequenza. Un problema che a Laveno Mombello si moltiplica se si pensa che è “chiuso” anche dalle sbarre del passaggio a livello delle ferrovie Nord.

In questi mesi l’amministrazione comunale ha aspettato la decisione di Regione Lombaria e Provincia di Varese che, dopo aver valutato tra i 5 progetti presentati, a fine ottobre 2016 ha confermato quello del “Sottopasso”: questo permetterà di evitare il passaggio a livello di Via Varese (quello principale di ingresso al paese), quello di Via Garibaldi (nel centro del paese) e quello di Via Cavour.

ALPTRANSIT, TEMPI E COSTI

Il progetto del sottopasso (già nel PGT dal 2013 e pubblicato ufficialmente nel 2014 dall’amministrazione del sindaco Giacon) avrà un costo di 7 milioni di euro, finanziati da Regione Lombardia e FS. I lavori, se i tempi tecnici verranno rispettati, prenderanno avvio nel maggio del 2018 e si concluderanno in un anno e mezzo. «Nel 2019 si dovrebbe procedere con il collaudo della linea ferroviaria», spiega il Sindaco Ercole Ielmini.

SOVRAPPASSO O SOTTOPASSO?

Sono stati diversi i progetti presentati in vista dell’arrivo dell’Alptransit, per la precisione 5. Tra questi, quello che aveva fatto discutere di più i cittadini, tanto da iniziare una raccolta firme per la su approvazione fu quella del “sovrappasso”. Gli ingegneri di Regione Lombardia e Provincia hanno invece concordato per la realizzazione di un “sottopassaggio”.

Alptranisit, Cosa prevedeva il progetto del Sovrappasso, la galleria descrittiva

ALPTRANSIT, COSA PREVEDE IL PROGETTO DEL SOTTOPASSO

Il progetto prevede la costruzione da Via Varese (all’altezza dell’ultima curva prima di entrare a Laveno) di una strada che affianca la linea ferroviaria e la costruzione di un passaggio sotto la stazione RFI. Questo esce quindi in via Ceretti.

Il progetto prevede infatti, l’abbattimento del palazzo giallo che affianca la ferrovia (al suo posto ci sarà lo sbocco del sottopasso e la strada). Secondo le prime ipotesi quindi, ci sarà una rotonda – che andrà ad essere costruita al posto di parte del parcheggio attuale – con sbocco in Via Marconi e Viale Garibaldi, che diventano le due vie principali di scorrimento del traffico, in entrate e in uscita da Laveno.

Il passaggio a livello di Via Ceretti verrà chiuso al traffico automobilistico (ci sarà solo il passaggio per i pedoni): questo significa che, chi dovrà raggiungere Via Martiri della Libertà da Via Ceretti, e viceversa, dovrà passare da Via Gaggetto. La Sp394, quella che oggi è la via di ingresso al paese e che interseca Via Labiena, sarà percorribile solo in parte.

Il palazzo deve essere abbattuto. All'interno vivono 15 famiglie

L’ABBATTIMENTO DEL PALAZZO DI VIA CERETTI

Il progetto prevede l’abbattimento del palazzo di Via Ceretti. E’ un palazzo giallo che costeggia la ferrovia e attualmente ospita 15 famiglie e un negozio di parrucchiere da uomo. Giovedì 2 febbraio, l’amministrazione comunale e gli ingegneri di Regione Lombardia e Provincia hanno incontrato i 15 proprietari delle abitazioni per spiegare loro l’intero progetto. «La provincia ha previsto un rimborso di 2 milioni e 300 mila euro per l’abbattimento delle case. Questo significa che i proprietari verranno rimborsati secondo la stima che verrà fatta delle loro abitazione» spiega il Sindaco Ercole Ielmini.