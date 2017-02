Altre piante da tagliare per rifare il parcheggio davanti alle Aldo Moro

Luoghi di Castellanza

Prenderanno il via venerdì 3 marzo i lavori di rifacimento dell’area a parcheggio antistante la scuola “A. Moro” di via San Giovanni. L’intervento prevede il taglio delle piante esistenti (pini marittimi), la rimozione delle aiuole e della pavimentazione in autobloccanti, per procedere successivamente al rifacimento dell’area adibita a parcheggio con pavimentazione in tout-venant.

Per consentire l’effettuazione dei lavori saranno predisposte e delimitate le aree di cantiere – esterne all’edificio scolastico – all’interno delle quali a nessuno sarà consentito accedere.

Al fine di evitare qualsiasi pericolo dal giorno 3 marzo e per tutta la durata dell’intervento – che dovrebbe durare circa un mese – l’ingresso dell’utenza (alunni, insegnanti e personale della scuola) avverrà dal cancello posto di fronte alla palestra (civico 10 di via San Giovanni).

Durante il periodo di effettuazione dei lavori sarà consentito il parcheggio in via Fosse Ardeatine (ovviamente dove non è posizionato il segnale di divieto di sosta). Durante i lavori saranno presenti mezzi d’opera che dovranno godere di precedenza assoluta rispetto al transito (a piedi o con autoveicoli). Si raccomanda a tutte le persone presenti di prestare la massima attenzione negli spostamenti e negli attraversamenti delle strade interne e prospicienti alla scuola di via San Giovanni.

L’assessore alle manutenzioni Giuliano Vialetto commenta, dopo le polemiche di questi giorni sul taglio delle querce rosse nel cimitero di Castellanza: «Anche in questo caso siamo dovuti intervenire con il taglio di questi pini a causa di un intervento fatto in passato – spiega – quando vennero allargate le aiuole facendo emergere in superficie le radici dei pini. Il risultato è una pavimentazione sconnessa e pericolosa».