la sede di amazon nel quartiere di porta nuova a Milano

Nel 2017 Amazon, la più importante piattaforma di ecommerce al mondo, aprirà i nuovi uffici direzionali nel cuore di Milano, in un nuovo edificio di oltre 17.500 mq in viale Monte Grappa 3, nel quartiere di Porta Nuova. Le nuove strutture saranno il luogo di lavoro per tutti gli oltre 400 dipendenti corporate attualmente impiegati a Milano dalle società del Gruppo e forniranno spazio sufficiente per ospitare un totale di oltre 1.100 dipendenti.

Galleria fotografica amazon 4 di 5

«Da quando abbiamo lanciato Amazon in Italia nel 2010 – dice François Nuyts, country manager di Amazon in Italia e Spagna – abbiamo investito più di 450 milioni sul territorio creando più di 2.000 posti di lavoro. Abbiamo inoltre annunciato un piano di investimenti di oltre 210 milioni di euro per costruire due nuovi centri di distribuzione a Passo Corese, in provincia di Rieti, e a Vercelli”.

La posizione nell’emergente quartiere d’affari di Porta Nuova garantirà ai team di Amazon un facile collegamento con le principali linee di trasporto pubblico e un accesso privilegiato ai tantissimi servizi offerti nella zona. Il nuovo edificio sarà il frutto del restauro di uno dei centri direzionali più rappresentativi di Milano degli anni Settanta, simbolo per decenni della Marie Tecnimont. Tra le opere più importanti di restauro è da evidenziare la nuova facciata a vetri che migliora e amplifica la trasparenza e l’illuminazione degli interni.

Il complesso è costituito da due edifici simmetrici collegati a tutti i livelli da un blocco centrale che ospita i quattro ascensori principali. Tra le altre caratteristiche peculiari della struttura vi sono la piazza interna coperta da una grande volta e le ampie terrazze panoramiche situate ai piani superiori di entrambi gli edifici. L’immobile, di proprietà di Antirion SGR, offre caratteristiche di sostenibilità dal punto di vista degli impianti e delle rifiniture e punta ad ottenere la certificazione Leed Platinum. Advisor dell’operazione per la proprietà è stata Colliers International Italia.

Amazon in Italia impiega oltre 2.000 persone tra gli uffici corporate di Milano, il centro di distribuzione di Castel San Giovanni e il Customer Service di Cagliari. Per gli uffici corporate, Amazon è alla ricerca di professionisti altamente motivati in diversi settori di attività. Le persone interessate a un impiego in Amazon possono candidarsi su www.amazon.jobs