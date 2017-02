“Amici del bosco di Origgio” contro il Piano del Traffico

La presa di posizione dell’associazione Amici del Bosco di Origgio dopo le proposte di Piano del Traffico pubblicate dal comune sul proprio sito:

Circa il Piano urbano del traffico previsto a Origgio, crediamo che oggi sia necessario affrontare il problema in una nuova prospettiva. L’approccio tradizionale è quello di aumentare o ingrandire le strade, fare tangenziali, sensi unici, rotonde, oppure spostare il traffico su un’altra direttrice (scaricandolo su un altro comune).

A noi sembra che i documenti in discussione fino ad ora non si discostino da questa consuetudine perché mancano ipotesi per arrivare a una riduzione del traffico veicolare, soprattutto quello di attraversamento. Diversi urbanisti sostengono che nuove infrastrutture come rotatorie, dissuasori e sensi unici non fanno altro che rendere più difficoltosa la mobilità comunale. A Origgio essa è stata alterata in conseguenza alla costruzione del nuovo svincolo autostradale, che ha portato una grossa fetta del traffico veicolare della direttrice Uboldo – Lainate, all’interno del nostro comune: il “collo” di questa bottiglia è l’incrocio fra Via Verdi e Via Cavour.

Per questi motivi l’Associazione Amici del Bosco di Origgio propone un’alternativa che, in sintesi, prevede una riduzione del traffico di attraversamento, con una zona a traffico limitato e mobilità sostenibile, preservando anche le giuste aspettative di abitanti e negozianti senza stravolgere l’identità urbana e sociale del paese.