Anche Luino al gemellaggio con la Cri tedesca

La Cri di Luino in Germania

Una delegazione di sei volontari CRI, guidata da Ibrahim Malla, responsabile regionale per il Comitato CRI della Lombardia per la Cooperazione Internazionale, è partita dalla Lombardia per un gemellaggio con la Deutsche Rotes Kreuz di Tubinga.

Il gruppo, composto dai rappresentanti di Gallarate, Busto Arsizio, Monza e Desio, vede la partecipazione anche di una volontaria mandata dalla CRI di Luino.

“E’ stato un onore per la CRI di Luino poter far parte della delegazione italiana in rappresentanza della Croce Rossa Lombardia in Germania. Sottolinea Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino.

Per il territorio del luinese dovrebbe essere un orgoglio sapere che un’associazione, attiva come la nostra, partecipi a queste iniziative internazionali, facendo conoscere un po’ di più anche le nostre valli e potenziando gemellaggi di grande valore.

La nostra volontaria Valentina ha rappresentato lo spirito che unisce tutti noi, nel solco del nostro impegno per la Comunità.

Ibrahim Malla, in qualità di responsabile per il Comitato Regionale della Cooperazione Internazionale, sta facendo un ottimo lavoro. Tra lui e Luino c’è una forte amicizia: lo scorso settembre abbiamo ospitato la sua mostra fotografica sulle missioni umanitarie della Croce Rossa in Siria. In futuro avremo ancora occasioni per condividere con il territorio il suo impegno umanitario.”

La testimonianza della volontaria CRI Luino, Valentina Minauro: