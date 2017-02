Anche Luino si illumina di meno

Foto varie

Anche a Luino cena allume di candela, come i vicini di casa di Germignaga. Solo che nella città di Piero Chiara la proposta di partecipazione all’iniziativa “Mi illumino di meno” messa in piedi anni fa da Caterpillar arriva dalla Chiesa metodista.

Quest’anno ha come tema “ogni condivisione genera energia”. La proposta luinese della Chiesa metodista-valdese è di una serata al lume di candela che oltre alla gioia della condivisione di una cena dia la possibilità di dialogo e riflessione sull’importante tema dell’energia.

«Ci introdurrà in questo importante argomento l’ing. Gianfranco Malagola spiegando il progetto EQUO STOP studiato da Terre di lago con una proposta del muoversi insieme per un utilizzo più razionale dei mezzi di trasporto», dicono gli organizzatori. Questo sarà nella serata di venerdì 24 febbraio con inizio ore 19 nel locale di culto di Via Del Carmine 30.

Per la prenotazione tel. 348.3231771. A questa iniziativa simbolica di silenzio energetico possono aderire sia privati che istituzioni, accendendo laddove è possibile, luci pulite, facendo ricorso a fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di illuminazione.