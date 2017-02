Anche Varese aderisce a M’illumino di meno

La fontana di piazza Montegrappa

Il Comune di Varese aderisce a M’Illumino di meno. Domani, venerdì, dalle 18 alle 19, come gesto simbolico di adesione all’importante campagna dedicata al risparmio energetico lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2, il Comune spegnerà le luci in tre luoghi della città: piazza Monte Grappa, la palazzina di fianco alla Biblioteca civica e la sede dell’assessorato alla Cultura.

Il Comune di Varese è molto impegnato sul fronte del risparmio energetico: dal bando per finanziamento per la sostituzione caldaie obsolete dei condomini alla riqualificazione energetica della scuola Silvio Pellico sono diversi i fronti in cui l’amministrazione si sta muovendo in favore dell’ambiente e del risparmio.

Oltre ad un’azione per il risparmio energetico, ‘M’illumino di meno’ punta quest’anno anche sulla sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi in ogni ambito, invitando a compiere almeno un gesto di condivisione nella giornata di domani.

