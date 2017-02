Anche Varese alla giornata del 112

Foto varie

“Siamo lieti di poter celebrare per la prima volta in Italia il ‘112 Day’, la Giornata dedicata dalla Commissione europea al Numero Unico Emergenza. Siamo stati la prima Regione ad attuarlo e, come sempre, abbiamo fatto da apripista alle altre che ci seguiranno”.

All’iniziativa era presente l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera insieme al presidente Roberto Maroni, alla giornata europea per il NUE 112.

E c’era anche una nutrita delegazione varesina alla giornata milanese del numero unico d’emergenza, come testimonia la foto che ritrae il dottor Guido Garzena, responsabile AAT 118 Varese e Alto Milanese in compagnia di alcuni componenti del suo staff.

VICINO A CITTADINI – “Abbiamo scelto di organizzare l’evento – ha spiegato l’assessore – nella centralissima Galleria Vittorio Emanuele, alla presenza di tutte le istituzioni e del grande esercito dei volontari che lavorano per questo straordinario servizio, per dimostrare ancora una volta che Regione Lombardia

e’ vicino ai cittadini e lavora senza tregua per garantire la loro sicurezza”.

SCARICATE APP ‘WHERE ARE U‘ – “Grazie al prezioso contributo dei nostri formidabili volontari – ha concluso – invitiamo tutti i cittadini a scaricare l’app ‘Where are U’ che, con la sola attivazione, permette agli operatori di geolocalizzare e soccorrere immediatamente la persona in pericolo”.