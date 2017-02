Ancora ladri al centro sportivo dell’Fbc Saronno

furto

Ancora ladri al centro sportivo Matteotti dove nei giorni scorsi sono state rubate diverse attrezzature sportive. Non è la prima volta che il frequentatissimo centro, dove si allena anche l’Fbc Saronno, viene preso di mira dai malviventi e letteralmente svuotato. Tanto che questa volta si sono portati via persino i viveri della dispensa: prosciutto, salame, patatine, bibite ma anche la macchinetta per fare le linee dei campi.

Tutto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì e, stando alla ricostruzione presentata dai dirigenti della società, i ladri sono entrati dopo aver sfondato porte e finestre della struttura. Questo nonostante la stessa società avesse rinforzato tutte le entrate dopo gli ultimi furti.

Tra il materiale rubato la notte scorsa anche alcuni borsoni, l’abbigliamento tecnico ed anche l’attrezzatura per segnare le righe dei campi. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Saronno.