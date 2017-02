Ancora uno sgombero in un’area dismessa

Immagini di carabinieri

Erano stati allontanati in 22 dai capannoni della ex-Cantoni e subito hanno occupato l’area dismessa a fianco ma i carabinieri li hanno mandati via anche da lì. Prosegue l’attività di bonifica delle aree dismesse nel territorio della compagnia di Busto Arsizio.

Alle prime ore della mattina nel contesto di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Castellanza, con l’ausilio di alcuni agenti della polizia locale, sono intervenuti all’interno di un’area industriale dismessa, sostanzialmente contigua a quella controllata e bonificata alcuni giorni addietro, trovando all’interno 7 soggetti, tutti di nazionalità romena, senza fissa dimora.

Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni. Nei loro confronti inoltre venivano avviate le procedure di allontanamento dal territorio nazionale (previste per i cittadini comunitari senza fissa dimora).

Al termine delle operazioni di bonifica la proprietà della struttura industriale ha realizzato d’urgenza i lavori edili necessari alla chiusura definitiva del sito. Il problema, però, è stato solo spostato di qualche centinaio di metri; sono moltissime, infatti, le aree industriali abbandonate in tutto il territorio dove i proprietari non intervengono se non quando avvengono gli sgomberi.