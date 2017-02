Andrea Quarta vince il trofeo “Prìncipi del biliardo”

Foto varie di sport

È festa grande tra gli appassionati di biliardo che ruotano intorno al centro sportivo “Guglielmo Tell” di Arcisate. La punta di diamante del team varesotto, il salentino Andrea Quarta, si è infatti confermato tra i grandi interpreti di questa disciplina aggiudicandosi la prima edizione del trofeo “I prìncipi del biliardo” promosso dalla FIBiS e da Fox Sport.

La gara si è disputata al “Mannone Club” di Cusago, nei pressi di Milano ed è terminata con una finale entusiasmante. Quarta ha trovato di fronte a sé il campione europeo Michelangelo Aniello da Mola di Bari, storico rivale del portacolori arcisatese.

Il match per il titolo è stato appannaggio di Quarta con il punteggio di 4-2 per la gioia dei tifosi del Guglielmo Tell, circolo presieduto da Guglielmo Bertolino. In precedenza Quarta aveva eliminato, non senza fatica, un altro giocatore di alto livello, il napoletano Fioravante Vecchione, superato per 4-3. Chi desiderasse vedere le fasi salienti del torneo “Prìncipi del biliardo” lo potrà fare proprio su Fox Sport che trasmette sul canale 204 di Sky.

Quello di Milano è l’ennesimo successo ottenuto in carriera da Quarta, che nel palmares vanta un Mondiale e tre europei individuali nella specialità dei “cinque birilli”, e che nel circuito BTP “pro” ha ottenuto 23 successi, l’ultimo dei quali a Desio in avvio di stagione. Ora, con i colori della Guglielmo Tell Arcisate, il campione parteciperà agli Europei di Brandeburgo in aprile e ai Mondiali di Argentina nel mese di ottobre.