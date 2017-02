Anni di maltrattamenti su moglie e figli, in arresto un 50 enne

abusi maltrattamenti

Un 50enne di Busto Arsizio è stato arrestato ed è ora detenuto ai domiciliari nella casa in cui per anni ha maltrattato la moglie 35enne e i figli di 8 e 10 anni. I carabinieri di Busto Arsizio hanno eseguito questa mattina il provvedimento spostando i familiari maltrattati in una struttura protetta, lontani da quelle mani che troppo spesso aveva alzato nei loro confronti.

Il provvedimento recepisce integralmente gli esiti dell’attività investigativa prodotta dai carabinieri della stazione di Busto Arsizio svolta a seguito della denuncia presentata dalla moglie dell’uomo.

L’uomo era solito imporre il proprio volere con botte, grida, cellulari rotti, anni di soprusi sono il consueto “programma” che i carabinieri hanno trovato e riscontrato nella denuncia della donna.