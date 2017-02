Anpi, una serata dedicata all’antifascismo

Bandiere tricolore dell'ANPI sventolano dal sacrario dei caduti per la liberazione dal ponte Monumentale in via XX settembre, 25 aprile a Genova..ANSA/LUCA ZENNARO

Anpi provinciale Varese organizza per venerdì 3 febbraio alle ore 21, presso la Cooperativa di Biumo e Belforte in viale Belforte 165, una serata dedicata all’antifascismo, alla libertà e alla giustizia sociale.

«Ora più che mai, i giornali, i social network, riportano notizie di gruppi che inneggiano al fascismo, al nazismo di Hitler, gruppi che vorrebbero processare gli ultimi partigiani rimasti, gente che irride e ironizza sui campi di concentramento – si legge nel comunicato diffuso da Anpi -. La risposta di Anpi provinciale Varese consiste come sempre, nel rafforzare e diffondere i valori che ci ha regalato la Resistenza. In questi giorni, molto vicini alla giornata della memoria, tutte le sezioni di Anpi provinciale Varese sono impegnate in eventi, manifestazioni che coinvolgono sempre di più le scuole, sempre di più, si fa memoria attiva».

Venerdì sera interverranno Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, l’Onorevole Daniele Marantelli, il Presidente di Anpi Lombardia Tullio Montagna, Giuliano Banfi Vice Presidente di A.N.E.D Milano, Alberto Villa, segretario organizzativo della CGIL.