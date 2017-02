Antonella Visconti e la poesia

Tempo libero generica

Appuntamento per sabato 4 marzo, alle 18, alla Feltrinelli di Varese (Corso Aldo Moro 3) con con Antonella Visconti e le sue poesie e con Anna Botter, Alberto Maroni Biroldi, Chiara Daino, Debora Ferrari, Giuseppe Ciarello, Luca Traini, Luigi Maffezzoli, Marco Tavazzi, Ombretta Diaferia, Sandro Sardella.

Un evento per scoprire “Dodici luoghi comuni”, la prima raccolta dedicata alla poetessa. Ad incontrarla il giornalista Diego Pisati che indagherà l’autrice, la sua prima raccolta in versi e, per la prima volta, metri, ritmi e virtù della sua poesia civile, scandita per le strade e tra la gente con i compagni del collettivo itinerante e corale “Carovana dei Versi – Poesia in azione”.