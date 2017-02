Anziana signora svaligia il supermarket: denunciata

Foto di Gemonio

Più che per necessità, probabilmente agiva per “mania”. Quella di sottrarre un po’ alla volta le cose che riusciva a portare via da un supermarket gestito da cinesi a Gemonio.

Nel pomeriggio, i Carabinieri della stazione di Cuvio, nel corso del servizio di pattuglia, hanno notato una anziana signora che, vedendo transitare l’auto dell’Arma, si nascondeva dietro la siepe di un’abitazione a Gemonio, proprio per sottrarsi alla vista dei militari.

Durante il controllo la donna – una 75enne del posto – aveva con sé degli oggetti che provenivano da un vicino negozio orientale, con molta probabilità rubate. Fatta subito la verifica presso il titolare del market, è emerso che quei beni gli erano stati sottratti poco prima a sua insaputa.

Una perquisizione presso l’abitazione ha fatto ritrovare svariati oggetti come piumoni, set di lenzuola, cosmetici, batterie, olio, vino, liquori ecc., tutti beni che, nel tempo, la signora aveva rubato dal negozio. Il titolare del market, infatti, ha riconosciuto la merce, che gli è stata interamente restituita mentre, l’anziana signora è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese.