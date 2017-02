Apeiron e la sua missione per le donne del Nepal

Foto varie

Proseguono gli appuntamenti della rassegna culturale “Porto Ceresio apre gli occhi sul mondo“, una serie di incontri con organizzazioni umanitarie che operano a livello mondiale.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla cultura in collaborazione con la Biblioteca comunale di Porto Ceresio, prosegue sabato 4 marzo alle 17 con un incontro con l’associazione “Apeiron – Una mano per il Nepal“, una onlus nata nel 1996 che opera in Nepal per le donne e per i loro bambini.

“Abbiamo scelto di aiutare la parte femminile di questa società, che le umilia e le discrimina, perché siamo convinti che siano loro il cardine della vita – spiegano i responsabili dell’associazione – Apeiron nasce come da un sogno e da un desiderio. Il sogno di un mondo dove donne e uomini possano godere di pari dignità e opportunità, e il desiderio di non essere semplici spettatori delle ingiustizie del mondo, ma di fare la differenza, una vita alla volta, all’infinito”.

L’incontro, spiegano gli organizzatori, sarà anche un’occasione per festeggiare in modo diverso la Festa delle Donne.

L’appuntamento è alle 17 nella Sala Mostre di piazzale Luraschi.